Gabon: 53,7 milliards de chiffre d’affaires pour le secteur de la téléphonie mobile au 1er trimestre 2021

Malgré un contexte économique difficile marqué par une crise sanitaire liée au covid-19 les secteur des Télécommunication a connu des résultats pour le moins satisfaisants ce premier trimestre 2021. En effet, le secteur a engrangé près de 53,7 milliards de FCFA contre 51, 9 milliards de FCFA en 2020.

Selon les données compilées par la Direction générale de l’Economie et de la Politique fiscale (DGEPF) sur les 3 premiers mois de l’année 2021, le chiffre d’affaires a progressé de 3,5% à 53,7 milliards de FCFA. Un performance , soutenue par les autres prestations soit +18%, malgré le léger recul -1% du chiffre d’affaires des communications téléphoniques.

Selon la direction générale de l’Economie et de la Politique fiscale, l’activité de la branche a tiré profit du recours au télétravail grâce au développement de la Data Mobile 3,7% des abonnements à l’internet GSM et plus 23,8% des abonnements à internet haut débit.