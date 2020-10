Gabon: 523 548 personnes en détresse soignées par le Samu social depuis sa création

Créé le 3 juillet 2017, le Samu social gabonais est en 3 ans devenu le principal système de prise en charge des personnes aux ressources limitées, soit près d’un quart de la population nationale. Un engagement sans faille matérialisé en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19 durant laquelle les équipes du Dr. Wenceslas Yaba ont permis à 147 320 personnes d’être soignées à domicile et celles transportées dans les structures qui n’avaient pas été réquisitionnées dans le cadre de la prise en charge des patients atteints.

Loin d’être un système de santé classique, le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) gabonais est un outil dont l’impact social reste marquant. Et ce, dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus qui a révélé les carences intrinsèques à l’offre de soins publics. C’est d’ailleurs dans cette période difficile que le Samu social s’est avéré être un véritable soutien à l’État gabonais dans la lutte contre la propagation du virus susmentionné. Pour ce faire, des véhicules médicalisés sont mis à disposition des malades pour assurer le transfert des grabataires démunis vers les structures hospitalières de Libreville et de l’intérieur du pays.

Sollicité par les populations de l’arrière pays trop souvent mises en marge, les équipes conduites par le Dr. Wenceslas Yaba ont depuis entrepris d’étendre leurs services dans les 9 provinces. Un déploiement qui aura pour mission de répondre de la manière la plus prompte aux besoins sanitaires des populations. Une lourde mission qui nécessite d’énormes ressources humaines, financières et matérielles. C’est donc dans cette optique que le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi avait appelé le gouvernement à soutenir cette structure médicale.

« Il est avéré que le rôle du Samu social, de plus en plus perceptible dans l’opinion, contribue à l’efficacité du service public de santé. l’Etat devrait y accorder davantage d’attention », avait-il lancé lors de la cérémonie d’ouverture de la première session ordinaire 2020. Espérons que cet appel sera entendu par les plus autorités qui gagneraient à soutenir ce type de service. À ce propos, le Samu social est joignable au numéro vert 1488 , tout aussi gratuit que ses soins.