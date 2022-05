Gabon: 51 207 candidats en lice pour le CEP 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les élèves en classe de CM2 désormais appelés 5eme année ont débuté le mardi 24 mai 2022, l’examen du Certificat d’études primaires(CEP). Ainsi, sur l’ensemble du territoire national, ils étaient plus de 50 000 candidats à cet examen marquant la fin du cycle primaire et qui ouvre les portes du lycée.

Ils sont au total 51 207 élèves sur l’ensemble du territoire national, à se pencher depuis ce mardi 24 mai 2022, sur les épreuves du Certificat d’Étude primaire (CEP) 2021, conformément au calendrier des examens de fin d’année, modifié et rendu public par le ministère en charge de l’Education nationale. Au terme de celles-ci, les plus méritants pourront décrocher leur entrée dans un lycée.

Ces derniers, répartis dans plusieurs centres d’examen à travers tout le pays, parmi lesquels de nombreux candidats libres, ont affronté pendant 48 heures, les différentes épreuves. Il s’agit notamment de l’étude de texte, la dictée, les mathématiques et les questions de cours, sujet qui fait appel à la culture générale des postulants à cet examen et dont les plus nantis tireront leur épingle du jeu.

A noter que l’année scolaire 2021-2022, s’est déroulée quasiment sans embûche pour les élèves du primaire. Contrairement aux années précédentes qui ont toujours été perturbées par des grèves orchestrées par les syndicats de l’Education nationale, impactant le plus souvent sur les programmes scolaires et le déroulement des examens de fin d’année. Et suivant le calendrier établi par le ministère de l’Éducation nationale, les candidats seront fixés sur leur sort dans les tout prochains jours.