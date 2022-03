Gabon: 50 PME et start-up sélectionnées pour le programme «La Fabrique des champions»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la première édition du programme d’incubation annuelle de « La Fabrique des champions », Okoumé Capital, filiale du Fonds gabonais d’investissement stratégique (FGIS), a procédé le vendredi 11 mars dernier à la présentation des 50 PME gabonaises sélectionnées. Il était question lors de cette rencontre de mettre en relation les uns avec les autres et leur faire rencontrer de potentiels partenaires d’affaires.

Mise en place par Okoumé capital dans l’optique d’accompagner les PME gabonaises en proie à des difficultés de financement, le programme « La Fabrique des champions » vient de livrer sa première cohorte annuelle composé de 50 PME qui ont été choisies parmi plus de 150 candidats.

Ainsi, sur 50 PM selectionné 19 exercent dans les secteurs agricoles ou agroalimentaires, 5 dans la filière bois, 3 dans la filière mines et extraction, 3 dans la santé, 6 dans le numérique, 4 dans le transport et 3 dans le marketplace. Lors de son discours de circonstance Directrice générale du fonds Okoumé Capital Chimène Ayito s’est dite convaincu du role majeur que peuvent jouer ces PME notamment dans le cadre du Plan d’Accélération de la Transformation (PAT). « Je peux aujourd’hui affirmer avec optimisme qu’Okoumé Capital a réussi une partie du défi qu’il s’était imposé il y a quatre ans, à savoir, identifier des PMEs à fort potentiel ainsi que leurs besoins. Maintenant est venu le temps de la seconde phase, la plus importante, qui consiste à les accompagner enfin d’en faire des champions à l’échelle nationale et régionale », a-t-elle indiqué.

Pour sa part l’Administrateur directeur général du FGIS Akim Daouda a tenu à exhorter les PME à plus d’audace car « c’est celle-ci qui fera de vous, demain, une entreprise créatrice d’emplois, génératrice de revenus pour des foyers et pour le financement de l’éducation des générations futures, en somme un champion ou une championne de notre économie ».