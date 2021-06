Gabon: 50 agents de la DGC désormais OPJ à compétence spécialisée

Le samedi 29 mai 2021, le Palais de justice de Libreville a servi de cadre à la cérémonie de prestation de serment des agents de la Direction générale du Commerce (DGC). Ainsi, c’est devant le président du Tribunal de première instance que le directeur général du Commerce Jean François Yanda et 49 de ses agents ont juré « de remplir bien et loyalement » leurs fonctions d’Officier de police judiciaire à compétence spécialisée.

C’est en présence du conseiller diplomatique du ministre en charge du Commerce Hugues Mbadinga Madiya, que la cinquantaine d’agents de la DGC a prêté serment devant le président du Tribunal de première instance de Libreville Sylvain Arthur Lendira. « Je jure et promets de remplir bien et loyalement mes fonctions, dans le respect des lois et règlement en vigueur et d’observer en tout temps, les devoirs qu’elles m’imposent. Je le jure », ont-ils prononcé solennellement la main levée dans la salle d’apparat du Palais de justice.

Le président du tribunal de première instance de Libreville a, à l’issue de la prestation de serment, invité les nouveaux OPJ à s’imprégner des paroles qu’ils ont prononcées. « Le serment n’est pas une formalité administrative. C’est un engagement personnel que vous venez de prendre devant la justice pour remplir votre fonction de manière loyale et surtout d’observer de façon permanente les devoirs inhérents à votre charge. Il y a donc là une rupture de comportement entre l’agent profane et celui désormais devenu assermenté » a-t-il déclaré.



Au terme de cette audience solennelle de prestation de serment, les agents de la Direction générale du commerce ont acquis la qualité d’officier de police judiciaire à compétence spécialisée. Ces nouveaux fonctionnaires assermentés auront par conséquent le pouvoir de convoquer les opérateurs économiques ne respectant pas la réglementation en vigueur en matière de Commerce.