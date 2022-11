Gabon: 5 ans d’exclusion du système scolaire pour les auteurs d’actes de violence

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la lutte contre les violences en milieu scolaire, le ministère de l’Éducation nationale par l’entremise de son secrétaire général a annoncé le lundi 14 novembre 2022 la mise en place de mesures disciplinaires afin de stopper la recrudescence de tels actes. Ainsi, Valentin Mboumba a annoncé une exclusion de 5 ans du système scolaire et l’interdiction de participer aux examens nationaux pour les auteurs d’actes de violence.

Face à la recrudescence des actes de violence au sein des établissements scolaires du pays, le ministère de l’Education nationale a décidé de prendre le taureau par les cornes. C’est donc par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time, que cette administration a annoncé une série de mesures visant à mettre un terme à ce phénomène sociétal grandissant qui inquiète de plus en plus l’opinion. Une initiative qui devrait permettre de lutter plus efficacement contre ce phénomène qui ne cesse d’inquiéter parents et responsables pédagogiques.

Ainsi, Valentin Mbouma, le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale a annoncé les mesures qui seront prises pour punir les auteurs d’actes de violence en milieu scolaire. « Tout élève auteur de violence sera désormais frappé d’une exclusion définitive et éjecté du système éducatif gabonais pour une période de 5 ans assortie d’une interdiction de participer à un quelconque examen ou concours sur l’ensemble du territoire national », a-t-il déclaré.

Pour les responsables de ce ministère, cette démarche s’inscrit dans l’optique d’une dynamique commune de prévention et de sécurisation. Une initiative louable qui permettra de mettre fin sinon de freiner ces multiples formes de violence, notamment les rackets, les vols, les menaces verbales, les bagarres, le vandalisme, les braquages et les scènes obscènes et permettra de rendre sûrs les établissements scolaires et leurs abords.