Gabon: 5 ans de succès pour l’assistance automobile gratuite de Saham Assurance

C’est le vendredi 19 mars dernier que Saham Assurance Gabon a célébré les 5 années de succès de son produit « assistance automobile ». Occasion pour son directeur général, Roger-Marc Pouget, de réitérer l’engagement de la filiale de Sanlam Pan Africa auprès des clients automobilistes et remercier l’ensemble de leurs partenaires. Non sans profiter de présenter les offres complémentaires pour la satisfaction de sa clientèle.

Lancé gratuitement en 2016, Saham assistance automobile, a pour objectif d’offrir à ses assurés des formules de prestations d’assistance en cas d’accident, remorquage voire panne dans la zone de Libreville et sa périphérie. En 5 ans de mise sur le marché, ce produit innovant a conquis la clientèle qui n’en demandait pas moins. Une démarcation de la concurrence rendue possible grâce au développement d’un réseau de prestataires rompus à la tâche et disponibles.

Toute chose qui aura permis à la filiale du leader africain des assurances Sanlam Pan Africa de renforcer son capital sympathie auprès sa clientèle qui se sent davantage sécurisée et assistée contre aucune contrepartie pécuniaire. Dans son discours de circonstance, Roger-Marc Pouget, Directeur général de Saham assurance Gabon, a salué le professionnalisme de leurs partenaires. « Nous avons de plus en plus de clients qui nous font confiance dans l’assistance automobile. Merci aux partenaires qui durant 365 jours, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 se déploient à la demande », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Roger-Marc Pouget a annoncé une pile de solutions innovantes devant accompagner leurs offres. Il s’agit entre autres de l’extension des prestations d’assistance, le lancement de 4 nouvelles formules automobiles avec des garanties d’assurance et d’assistance défiant

toute concurrence tarifaire, le lancement du produit Assurance indemnisation direct express (Aide) d’un montant d’un million sur les sinistres non responsables qui offrent à l’ensemble de ses clients une extension de garantie.