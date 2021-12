Gabon: 5 ans de prison et 10 millions FCFA d’amende pour Justin Ndoudangoye !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la décision rendue par le Tribunal spécial dans l’affaire Justin Ndoundangoye et Jean-Aimé Nziengui, respectivement Ancien ministre des Transports et ancien directeur technique de l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF). En effet, les deux hommes ont été condamnés à la peine de 5 ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 10 millions d’amende chacun pour concussion, complicité de concussion et prise illégale d’intérêts.

C’est la fin d’une longue série judiciaire ponctuée de renvois. En effet, le procès opposant le ministère public à Justin Ndoundangoye et Jean-Aimé Nziengui, respectivement ancien ministre des Transports et ancien directeur technique de l’Autorité de régulation des transports ferroviaires. Les deux personnalités étaient poursuivies pour concussion, complicité de concussion et prise illégale d’intérêts.

Au terme d’un âpre débat qui aura mis aux prises les deux parties, le Tribunal spécial a reconnu les deux hommes coupables des chefs d’accusation susmentionnés. En répression, la juridiction les a condamnés à une peine privative de liberté de 5 ans d’emprisonnement assortie de 10 millions d’amende chacun. Les condamnés ont été sommés de restituer à l’État la coquette somme de 145 millions FCFA.



À cela s’ajoute, le versement de 100 millions de FCFA en guise de dommages-intérêts. Un dénouement qu’entend contester la défense en faisant appel dans le délai légal. Rappelons que l’affaire avait longtemps été renvoyée depuis son ouverture le 12 novembre 2021.