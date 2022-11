Gabon: 5 ans après son départ, Kacky Disco a enfin un mausolée

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plusieurs années après son départ, la sépulture du commandant en chef de l’Oriengo a connu récemment une cure de jouvence. En effet, à Lebamba, la dernière demeure de Kacky Disco, Biyamba Antoine de son vrai nom a été transformée en mausolée par ses anciens collègues de la Garde Républicaine. Rapporte le quotidien l’Union.

Décédé il y a 5 ans, l’artiste Kacky Disco a enfin son mausolée à proximité de la place des fêtes de la commune de Lébamba, chef-lieu du département de la Louesti-Wano dans la province de la Ngounié. En effet, ce n’est que récemment que les travaux dudit mausolée ont été financés par la Garde Républicaine.

Rappelons que de son vivant Biyamba Antoine plus connu sous le nom de kacky Disco a servi ce corps avec amour et patrie au grade d’adjudant chef-major. Et la construction de ce mausolée permettra au visiteurs de rendre un hommage à l’icône de la musique gabonaise qui repose désormais dans un endroit propre et sain.