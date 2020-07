Gabon: 5 à 10 ans d’impayés de salaires pour les enseignants de l’ITO

Confrontés à des impayés de salaires allant de 5 à 10 ans, les enseignants de l’Institut de technologie d’Owendo (ITO) situé dans l’enceinte du Lycée technique national Omar Bongo (LTNOB), ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour faire entendre leur ras le bol. Une action qui a conduit au barricadage du portail et de certaines salles de classe, rapporte le site Gabonreview.

Cette montée au créneau intervient après le dépôt d’un préavis de grève qui aurait reçu une fin de non–recevoir de la part de l’administration de cet établissement. En effet, les enseignants réclament 5 ans de salaires impayés pour certains et 10 ans pour d’autres, mais aussi la régularisation de leurs situations administratives. Face au mépris affiché par les responsables, ces derniers ont donc décidé d’ériger des barricades devant le portail de l’établissement avec à la clé, des scellés à l’entrée des salles de classe.

« Nous avons déposé un préavis de grève où nous avons clairement listé les griefs. Mais malheureusement, on ne nous a pas appelés pour qu’on s’asseye et qu’on entame ensemble une démarche collective en vue de résoudre cette situation », a expliqué Dieu Merci Mvett Obiang à Gabonreview. Il faut souligner que cette situation, selon les enseignants, dure depuis plusieurs années sans que l’administration ne daigne résoudre ce problème qui précarise ces derniers.

«Nous, nous travaillons comme ça et on nous demande de faire preuve de patriotisme. On l’a fait et on a prouvé qu’on est capable d’enseigner des années durant sans être rémunéré. Mais à un moment donné, la corde finit par lâcher», a-t-il ajouté. Du côté de l’administration ont juge le mouvement d’humeur inopportun. Pour justifier cette position, le directeur général de l’ITO Christian Mouity argue une supposée « lenteur administrative ».

Créé par décret N°01499/PR/METFP du 20 décembre 2011, l’ITO est un établissement d’enseignement supérieur public à caractère professionnel placé à l’époque sous la double tutelle des ministères de l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle et celui de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur. Il prépare en deux ans aux diplômes de Brevet de technicien supérieur (BTS) et aujourd’hui, sa tutelle pose également problème.