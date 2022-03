Gabon: 5 201 cas de tuberculose recensés en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 24 mars 2022 a marqué la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée sous le thème « Investir pour mettre fin à la tuberculose. Sauver des vies ». Au Gabon c’était notamment l’occasion de sensibiliser le grand public sur cette maladie infectieuse qui a touché plus de 5000 personnes au Gabon en 2021, dont des jeunes.

La tuberculose est définie comme une maladie infectieuse transmissible et non immunisante, avec des signes cliniques variables. Elle est provoquée par une mycobactérie du complexe tuberculosis correspondant à différents germes et principalement mycobacterium tuberculosis encore appelé le bacille de Koch.

Au Gabon, la tuberculose préoccupe. En 2018, le ministère de la Santé déplorait l’augmentation continue des cas connus de contamination, qui avaient presque doublé sur une période de 10 ans. Selon le Dr. Patrice Dapnet Tadatsin, responsable de la prise en charge des cas à l’hôpital spécialisé de Nkembo, en 2021 « 5 201 cas de tuberculose ont été notifiés dans le pays ». De cet échantillon on compte plus de 35% des jeunes. D’où l’intérêt d’une campagne de sensibilisation dans les lycées et collèges qui s’est tenue plusieurs jours avant la journée mondiale de lutte contre la tuberculose.



En 2021, le Gabon affichait un taux d’incidence de 521 cas de tuberculose pour 100 000 habitants. Un taux jugé « énorme » par le directeur du Programme national de lutte contre la Tuberculose (PNLT), Jocelyn Mahoumbou, et notamment par l’OMS qui classait le Gabon dans la liste des 20 pays ayant une morbidité élevée dans la région Afrique.