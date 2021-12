Gabon: 48 clandestins interpellés au 1er campement à Akanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quelque 48 immigrés clandestins en provenance du Nigeria ont été interpellés par les agents de l’Office central de lutte anti-drogue (Oclad) au 1er campement dans la commune d’Akanda. Selon notre confrère L’Union, il s’agirait de 40 Nigérians, 6 Togolais et 2 Nigériens, agglutinés dans une habitation en attendant d’entrer en mouvement vers Libreville dès le lever du soleil dans un bateau de fortune.

Le Gabon aura beau être en difficulté économique, n’empêche qu’il continue de fasciner les ressortissants ouest-africains qui y voient une opportunité de réussir leur vie. C’est assurément cette ambition qu’ont nourrie 48 immigrés clandestins actuellement dans les locaux de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI). Ces derniers ont été interpellés récemment au 1er campement par une équipe d’agents de l’Office central de lutte anti-drogue.

Grâce à des informations fournies par de bonnes volontés, les policiers vont se rendre dans une maison inhabitée où logeaient momentanément les personnes clandestinement arrivées sur les terres gabonaises. Selon notre confrère L’Union, il s’agirait de 40 Nigérians, 6 Togolais et 2 Nigériens qui attendaient le matin pour enfin se mouvoir dans Akanda et Libreville. La même source précise que ce réseau serait mis en place et entretenu par Assogbon Adewale, un trafiquant de drogue réputé.

D’ailleurs, apprend-t-on que le présumé dealer passerait toujours entre les mailles serrées des filets des agents de force de sécurité et de l’ordre. Un complice répondant au nom de Cyrille Ndoka aurait également été interpellé. C’est notamment à lui que revenait la lourde charge de faire traverser les clandestins jusqu’à la cité des ailes et d’autres grands carrefours de la capitale. Pour l’instant, il semblerait que le rapatriement soit l’option principale que devrait prendre l’Etat gabonais. Nous y reviendrons !