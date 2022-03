Gabon: 47 éléments de la Gendarmerie et de la police formés au combat en forêt

Ecouter cet article Ecouter cet article

Afin de parer à tout type de menace en milieu forestier qui semble de plus en plus persistante et plus particulièrement dans certaines régions d’Afrique, le Gabon a décidé de prendre le taureau par les cornes. C’est dans cette optique que 47 éléments du Groupement de sécurité et d’intervention de la gendarmerie nationale (GISGN) et de la police ont été formés aux nouvelles techniques de combat en forêt.

En effet, du lundi 28 février au vendredi 11 mars dernier, 47 stagiaires officiers de la gendarmerie gabonaise et de la préfecture de police de Libreville ont été formés ont suivi une formation dispensée par les Éléments français au Gabon (EFG) dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les forces de sécurité et défense des deux pays avec pour objectif d’acquérir des réflexes en matière de combat rapproché en forêt.

Une collaboration que n’a pas manqué de saluer le représentant du ministère français des Armées au terme de la formation. « Assurée par dix instructeurs du Centre d’entraînement au combat en forêt du Gabon (CEC-FoGa) du 6e bataillon d’infanterie de marine (6e Bima), la formation avait pour objectif d’aguerrir les stagiaires et de leur enseigner les savoir-faire relatifs au combat en forêt équatoriale », a-t-il déclaré à nos confrères de Gabon Review.

Les éléments gabonais des Forces de sécurité et de défense se sont donc confrontés aux difficultés de la forêt durant une formation qui portait principalement sur la topographie et procédés tactiques de combat en milieu équatorial. Cet énième stage d’apprentissage témoigne ainsi de la bonne synergie entre les éléments français au Gabon et leurs frères d’armes du Gabon.