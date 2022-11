Gabon: 45 médias éligibles à la subvention à la presse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 31 octobre 2022, le ministre de la Communication, Pascal Houangni Ambouroue a présidé la cérémonie de restitution des travaux de la Commission de répartition de l’aide à la presse écrite et numérique. Ainsi, au terme desdits travaux, ce sont 45 médias qui ont été jugés éligibles sur 79 soumis à l’examen.

Réunie pendant 5 jours dans les locaux du ministère de la Communication, la Commission d’attribution d’aide à la presse écrite et numérique gabonaise a rendu sa copie récemment. Au cours de ces travaux, ladite commission a pu éplucher 28 dossiers presse écrite, dont 12 complets et 51 dossiers presse numériques, dont 10 complets.

Au terme des travaux, ce sont 45 médias qui ont été déclarés éligibles et qui se distribueront 127,5 millions de FCFA. Lors de la cérémonie de restitution des travaux de ladite commission, le membre du gouvernement a indiqué que l’octroi de cette subvention avait pour objectif entre autres de renforcer la liberté de la presse et la pluralité d’opinions et d’accroître davantage la professionnalisation de l’écosystème médiatique gabonais, afin de l’arrimer aux standards internationaux.

Pour rappel, la Commission d’attribution d’aide à la presse écrite et numérique gabonaise présidée par le secrétaire général du ministère de la Communication Alex Bernard Bongo Ondimba, était composée du Cabinet du Ministre, de la Haute autorité de la communication (HAC), du secrétariat général du Ministère et de la Direction générale de la Communication.