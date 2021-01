Gabon: 4349 entreprises créées par l’ANPI en 2020

L’agence nationale de promotion des investissements (ANPI-GABON) indique avoir procédé à la création de plus de 4000 entreprises dans la deuxième moitié de 2020 contre 5800 durant toute l’année 2019. Une avancée rendue possible grâce à la mise en place du Guichet numérique d’investissement (GNI) en juin 2020.

C’était la semaine écoulée, le ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats publics-privés, chargé de l’Amélioration de l’environnement des affaires, Carmen Ndaot, a procédé à la visite du Guichet de l’Investissement afin de faire le point sur le fonctionnement de cet instrument dédié aux investissements et aux créateurs d’entreprises, mis en place le 2 juin dernier.

Lors d’une séance de travail avec le directeur général de l’ANPI-Gabon, encore appelée Invest in Gabon, Ghislain Moandza Mboma, en présence de ses collaborateurs, le membre du gouvernement a procédé à un bilan des 6 premiers mois de fonctionnement du Guichet numérique d’investissement (GNI). Au total, 4349 entreprises ont été créées durant les 6 derniers mois. Au nombre de ces néo entreprises, plus de 3000 ont été créées sous la forme juridique d’entreprise individuelle, rapporte Invest in Gabon.



L’une des missions assignées à l’agence nationale de promotion des investissements (ANPI-GABON) est la création des entreprises. Si l’agence s’évertue à relever proprement ce défi, le membre du gouvernement invite la direction d’Invest in Gabon à travailler davantage dans l’amélioration des délais de création des entreprises. « Nous avons des difficultés qui demeurent encore au niveau des délais et nous devons travailler à lever tous les goulots d’étranglement », a fait savoir Carmen Ndaot.