Gabon: 43 déserteurs de la sécurité pénitentiaire sommés de se faire enrôler

C’est par le biais d’une note d’information parvenue à Gabon Media Time que le directeur des personnels de la sécurité pénitentiaire a annoncé à 45 agents la nécessité de se faire enrôler au plus tard jeudi 13 Août prochain. Au nombre de ces retardataires, 43 déserteurs qui pourraient finalement répondre présent pour acquérir le statut de fonctionnaire.

- Advertisement -

Absents à leurs postes depuis des lustres, 43 agents de la sécurité pénitentiaire pourraient finalement être recrutés à la fonction publique. C’est ce qu’a annoncé le lundi 10 Août dernier la directrice des personnels de ce corps rattaché au ministère de la justice par le moyen d’une note d’information. « Les 45 personnels de la sécurité pénitentiaire restant et toujours non enrôlés, doivent impérativement récupérer, ce jour 10 Août 2020, une fiche individuelle à la Direction des personnels en prévision de leur enrôlement prévu le jeudi 13 Août » est-il indiqué dans ladite note signée du Colonel Joséphine Ndoulou.

Si ce rappel émanant du commandement en chef de la sécurité pénitentiaire semble anodin du fait que des retards peuvent être enregistrés dans les opérations d’enrôlement de nouveaux fonctionnaires, un écueil pointe à l’horizon. En effet, en publiant la liste des 45 agents attendus, la directrice des personnels a pris le soin de la scinder en 2 groupes à savoir les absents à la dernière phase et les déserteurs.

C’est justement la deuxième catégorie qui pose problème. Et pour cause, il s’agit de 43 agents qui auraient décidé de ne plus répondre présent à leurs postes pendant des mois et ce, sans se justifier. On imagine clairement qu’une fois fonctionnaires, leurs postes d’affectation risquent fort d’être vacants. Les milliers de Gabonais au chômage et désireux d’exercer sauront apprécier.