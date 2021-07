Gabon: 4000 places Port-Gentil-Libreville à 36000 FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans la droite ligne de sa politique de proximité avec sa clientèle, la compagnie aérienne Afrijet vient d’annoncer la mise à disposition de 4 000 places au prix unique de 36 000 FCFA sur l’axe Port-Libreville. Une annonce qui ne manquera pas de ravir les voyageurs qui peuvent désormais profiter d’un moyen de transport sécurisé et agréable.

Après un premier contingent de 2 000 places, la compagnie aérienne est déterminée à offrir une expérience de voyage de qualité au plus grand nombre. C’est dans cette optique qu’elle a annoncé récemment la disponibilité de 4 000 places supplémentaires pour la destination Port-Gentil-Libreville.

Il faut souligner que de manière pratique, les conditions restaient les mêmes. Pour un aller simple Libreville-Port-Gentil, le passager ne déboursera que 36 000 FCFA sur cette destination. Ces tarifs non remboursables, non modifiables intègrent seulement le bagage cabine et les billets sont uniquement vendus par les agences Afrijet.

Pour cette période estivale donc, les populations peuvent profiter d’une offre qui, il faut le souligner, s’inscrit dans la volonté de la compagnie aérienne dirigée par Marc Gaffajoli de « déconfiner les prix » pour faciliter le déplacement des populations en toute sécurité et dans des conditions de confort optimal.