Gabon: 4 semaines d’initiation au golf offertes par Beaufort

Ce samedi 24 juillet Beaufort Lager lancera ses ateliers d’initiation au Golf au Golf Club de Libreville à l’attention de sa communauté. Un événement qui a pour objectif d’offrir à 120 amateurs de ce sport prestigieux des cours d’initiation avec en bonus l’octroi de kits golf Beaufort. Occasion également pour les aficionados de « fraîcheur » de découvrir la bière pression de la marque.

Cet événement vient une fois de plus raffermir le partenariat historique entre Beaufort Lager et le Golf Club de Libreville perceptible déjà avec l’organisation des Opens de Golf de Libreville qui permettent aux amateurs gabonais de se « confronter et surtout de partager un bon moment de convivialité autour de ce sport ! ». C’est donc dans la continuité de cette collaboration que la marque de bière légère propose des ateliers d’initiation au golf.

Ainsi, à partir de ce 24 juillet et ce jusqu’au 14 août, une trentaine de cadres se réuniront au Golf Club de Libreville pour des ateliers à la faveur desquels ils pourront découvrir la pratique du golf. Un moment de convivialité qui devrait permettre également de vulgariser ce sport très peu pratiqué au Gabon.

Concrètement, les 120 personnes qui participeront à cet atelier pourront découvrir le parcours du Golf Club de Libreville, s’exercer aux swings mais surtout déguster la nouvelle Beaufort Lager en pression, que la marque lancera à cette occasion au Gabon. Pour agrémenter ces moments de découverte de nombreux lots seront mis en jeu par la marque, qui permettront notamment aux participants de gagner des réductions pour l’inscription à l’année au Golf Club de Libreville, des cours gratuits ou encore des lots Beaufort Lager.