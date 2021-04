Gabon: 4 nouveaux décès des suites de la Covid-19

Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) rapporte dans son bilan du mercredi 31 mars 2021, 4 nouveaux décès notifiés sur le territoire national. Il s’agit des 117ème et 118ème victimes depuis le début de la pandémie au Gabon.

Ce mercredi 31 mars 2021, le Gabon enregistre 4 nouveaux décès dont 3 essentiellement à Libreville et 1 à Lambaréné. Portant le nombre total de décès à 118 sachant qu’au lundi 29 mars, le Copil-Coronavirus enregistrait un total de 114 décès, le bilan s’alourdit. Une réalité qui, à mesure que le temps passe, ébranle de plus en plus les autorités compétentes en la matière.

Le temps où le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) ne rapportait aucun décès des suites de contamination à la Covid-19 est bien loin derrière nous. En espérant que la campagne de vaccination qui a débuté change la donne dans les prochains jours, le gouvernement appelle les populations à l’application et au respect constant des mesures barrières.