Gabon: 4 hauts cadres de la Marine marchande désormais officiers à compétence spéciale

Dans l’optique de se conformer aux dispositions réglementaires en matière maritime, les agents de la direction générale de la marine marchande se sont pliés ce samedi 27 juin à la traditionnelle prestation de serment au Palais de justice de Libreville. Une action qui confère désormais des prérogatives spéciales à afin de mener à bien leur travail.

«Je jure d’accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la réglementation des affaires maritimes, de veiller au respect des normes et standards et de conserver la confidentialité des informations. Je le jure ». C’est en ces termes que 4 hauts commis de l’administration de la Marine Marchande ont marqué leur engagement vis-à-vis des missions qui leur seront désormais assignées en qualité d’officier à compétence spéciale.

En effet, par cette action, Martin Ndong Ntoutoume, directeur général de la Marine Marchande, Nfoumou Ondo Flavienne, ancienne ministre des transport, Etoughe Juliette,directeur général 2 de la Marine Marchande et Oscar Nguemassa Ndjao Chargé d’études acquièrent des prérogatives spéciales leur permettant entre autres de constater des infractions relatives à la navigation maritime, effectuer des opérations de contrôle et dresser des procès verbaux.

Cette prestation de serment, a selon le directeur général de cette administration été aussi l’occasion d’être au fait des missions assignées aux agents des affaires maritimes et de la nécessité de se conformer à la loi.