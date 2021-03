Gabon: 371 nouveaux cas positifs à la Covid-19

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a rendu public son bilan sur la situation épidémiologique du pays ce vendredi 05 mars 2021. Les chiffres font état de 371 nouveaux cas positifs à la Covid-19 sur 8 909 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4,1%.

La courbe de contaminations à la Covid-19 continue de grimper. Les chiffres font de plus en plus peur avec l’effectivité du nouveau variant de la Covid-19. Selon le bilan du Copil-Coronavirus, le Gabon vient d’enregistrer 371 nouveaux cas positifs au Coronavirus sur toute l’étendue du territoire. Au total, sur 548 775 tests réalisés le Copil enregistre 15 625 cas positifs.

L’Estuaire, le Haut Ogooué et l’Ogooué Maritime sont les provinces qui observent particulièrement une flambée de cas positifs. On parle de 264 nouveaux cas à Libreville, 36 nouveaux cas à Franceville et 32 cas positifs à Port-Gentil.

Face à cet ennemi invisible, il est impératif de rester vigilant et de continuer à respecter les mesures et gestes barrières. Il s’agit entre autres de se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro alcoolique, de porter systématiquement son masque dès lors qu’on est dans un espace public, respecter la distanciation physique etc.