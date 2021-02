Gabon: 335 nouveaux cas de contamination à la Covid-19

La situation épidémiologique du mercredi 10 février 2021 rendue publique par le Comité de pilotage et du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus) fait état de 335 nouvelles contaminations sur un échantillon de 6978 prélèvements effectués. Soit un taux de 4,8% de contamination réparti dans 5 villes.

La tendance est toujours à la hausse, selon les dernières données épidémiologiques. En 48 heures le Gabon a enregistré 335 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus sur 6978 prélèvements effectués, portant ainsi le nombre total de cas positifs à 12 171.

Les nouveaux cas sont essentiellement répartis dans 5 différentes villes. Libreville comme toujours reste le premier cluster de contaminations avec 288 nouveaux cas positifs recensés sur 6670 prélèvements. À Moanda la situation n’est pas non plus à négliger, car sur un échantillon de 59 prélèvements effectués, la ville minière enregistre 25 cas positifs, soit près de la moitié. Port-Gentil, Lambaréné et Makokou sont les trois localités qui concentrent également les nouveaux cas positifs.

Concernant la prise en charge, aucun nouveau cas de décès n’est à déplorer. Le nombre de personnes admises en réanimation est resté stable depuis le vendredi 5 février dernier (22 à ce jour). Quant au nombre de personnes hospitalisées, il connaît une légère baisse (67 au mercredi 10 février contre 70 au lundi 8 février 2021).