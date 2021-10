Gabon: 327 nouveaux cas positifs sur 9 238 personnes testées

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a dévoilé un nouveau bilan sur la situation épidémiologique du pays. De ce rapport on retient que le Gabon a officiellement recensé 327 nouveaux cas positifs entre le mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021 sur 9 238 personnes testées sur l’ensemble du territoire national.

Les nouvelles contaminations au covid-19 sont toujours à la hausse au Gabon. Dans son bilan qui tient compte des journées des mercredi 13 et jeudi 14 octobre dernier, le Copil-coronavirus a dévoilé 327 nouveaux cas positifs sur 9 238 tests réalisés, soit un taux de positivité de 3.5%. Des chiffres toutefois inférieurs aux données du lundi 11 et mardi 12 octobre 2021.

A l’heure actuelle, il est toujours impossible de situer l’opinion sur la décrue de cette troisième vague de la pandémie au Gabon. Les autorités sanitaires, en tête desquelles le ministre de la Santé, ne cesse d’appeler les populations à se soumettre à la vaccination contre le covid-19. Selon lui, « c’est par la vaccination que le pays pourra inverser la tendance actuelle ».

On parle actuellement de 89 475 personnes complètement vaccinées avec les deux doses recommandées contre 119 717 personnes ayant reçu une seule dose de vaccin. selon le Comité national de vaccination contre le covid-19 (Copivac) au jeudi 14 octobre 2021.

S’agissant de la prise en charge, on compte 152 nouvelles guérisons. 112 personnes sont actuellement hospitalisées dont 26 en réanimation pour détresse respiratoire. 4 nouvelles personnes ont perdu la vie à Libreville à la suite d’une contamination au covid-19.