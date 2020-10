Gabon: 300 millions FCFA à gagner à l’issue du e-Startup Challenge 2020

C’est sans aucun doute une opportunité en or pour les startups qui peinent à prendre leur envol. En effet, le « e-Startup Challenge » est un concours permettant à 10 projets montés par les entreprises en croissance et démarrage de se partager la bagatelle somme de 300 millions FCFA assortie d’un accompagnement de 6 à 12 mois dans un incubateur.

C’est sans doute le premier grand concours d’Entrepreneuriat numérique au Gabon. Dénommé « e-Startup Challenge », ce concours, à l’initiative du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, s’inscrit dans le cadre de sa politique de diversification de l’économie. A cet effet, une enveloppe d’une valeur nette de 300 millions a été mise en place pour récompenser les 10 projets lauréats qui rempliront l’ensemble des critères.

Ce concours d’envergure est réservé à deux catégories d’entreprises évoluant dans le numérique. Il s’agit de 5 entreprises en croissance et de 5 entreprises en démarrage. Pour la première catégorie, les critères d’éligibilité sont « avoir un responsable de nationalité gabonaise, détenir la personnalité juridique , exister en tant qu’entreprise depuis au moins 2 ans et réaliser au moins 3 millions de chiffre d’affaires annuel », est-il clairement consigné dans le communiqué des organisateurs parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Quant à la seconde catégorie, il est exigé des personnes constituées en équipe de 3 d’être de « nationalité gabonaise, être une équipe de 3 personnes avec un profil technique et un profil managérial, le gérant devant être âgé au moins de 18 ans ou être tutoré pour les mineurs mais également disposer d’un prototype de produit/service technologique fonctionnel et testable », précise le même document. Les candidats désireux d’empocher la somme de 30 millions et voir leur business croître sont priés de soumissionner via le lien www.estartupchallenge-egabon.org. Contexte oblige, les projets numériques liés à la santé seront prioritaires.