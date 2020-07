Gabon: 3 trafiquants d’ivoire interpellés à Mouila

Les agents de l’antenne provinciale de la police judiciaire et ceux du ministère des Eaux et Forêts venus en appui à l’ONG Conservation Justice ont mis la main le lundi 13 juillet 2020 sur 3 trafiquants d’ivoire à Mouila dans la province de la Ngounié. Les mis en cause, ont été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à écouler leur marchandise, notamment 4 pointes d’éléphant.

Engagée dans la lutte contre le braconnage et la criminalité faunique, l’ONG Conservation Justice vient à nouveau de mettre hors d’état de nuire un réseau de trafiquants d’ivoire. Selon une source proche du dossier, les braconniers ont été pris grâce au concours des agents de l’antenne provinciale de la police judiciaire et ceux du ministère des Eaux et Forêts.

Les 3 autres acteurs de cette activité illégalement rentable qu’est la commercialisation des défenses d’éléphant répondent au nom d’Abdoulaye Guetilika, Goldsman Mondjo, Jeanne Koumba, respectivement de nationalité burkinabè et gabonaise.

Le lundi 13 juillet 2020 aux environs de 11h dans le deuxième arrondissement de la commune de Mouila, les mis en cause s’apprêtaient à faire aboutir une transaction de 4 pointes d’ivoire au prix global de 500.000 Fcfa.

Cueilli avec un sac à la main alors qu’il se rendait au lieu de rendez-vous, Abdoulaye Guetilika a finalement servi de sentinelle pour épingler les deux autres suspects. Suite à leurs interpellations, les présumés délinquants fauniques ont été conduits au poste de police. Ils seront finalement déférés devant le tribunal de première instance de Mouila.