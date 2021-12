Gabon: 3 nouveaux gagnants lors du 4ème Tirage au sort NSIA Épargne Plus

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce vendredi 24 décembre 2021 qu’a eu lieu la cérémonie de remise de lots aux heureux lauréats tirés au sort de la cagnotte « NSIA Épargne Plus ». Il s’agit de 3 clients qui empochent respectivement 3 chèques dont deux d’une valeur de 500.000 FCFA et un de 250.000 FCFA.

C’est en présence de Messieurs, César Ekomie Afene et Assane Diaw respectivement Président du conseil d’administration et Directeur général adjoint des Filiales de NSIA au Gabon représentant Ferdinand Vignac, Directeur Général empêché, que s’est déroulée, ce vendredi 24 décembre 2021, la remise de chèques cadeaux aux lauréats de la cagnotte « NSIA Épargne Plus ». Une initiative de la société d’assurances Vie pour récompenser sa clientèle.

Tirés au sort le mercredi 22 décembre dernier, les 3 heureux lauréats en l’occurrence Sylvie Edouba Oyani, Jean Félix Mezui et Florentin Makoundji, se sont dits honorés par cette marque d’attention singulière en cette période de fêtes. « Merci à NSIA Vie Assurances, grande fut ma joie, lorsque le Service communication m’a contacté le mercredi 22 décembre pour m’annoncer que je venais d’être tiré au sort parmi les heureux gagnants !!! », a déclaré Jean Félix Mezui au nom des gagnants.

En réaction, le Président de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (Fanaf), par ailleurs PCA de NSIA Assurances Gabon a loué la fidélité des lauréats. « Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez depuis de longues années et nous espérons que vous serez nos ambassadeurs après cette cérémonie de remise de chèque cadeau », César Ekomie Afene.

Un véritable cadeau de Noël pour ces 3 souscripteurs au produit « NSIA Epargne Plus ». Et ce, d’autant plus qu’ils empochent 3 chèques d’une valeur de 1.250.000 FCFA soit respectivement deux de 500.000 FCFA et un de 250.000 FCFA. Rappelons que ce produit a été lancé le 15 mai 2019 par Nsia Vie Assurances Gabon afin de permettre à sa clientèle de prévoir les dépenses futures à fonds propres stockés.