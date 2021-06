Gabon: 3 morts dans deux accidents à Ntoum

Les habitants des 2eme et 3eme arrondissements de la commune de Ntoum sont toujours sous le choc suite aux accidents de circulation survenus le lundi 21 juin 2021 en fin de journée. Un drame qui aurait fait 3 morts dont deux enfants de 3 et 6 ans nous rapporte le quotidien l’Union dans sa livraison du mercredi 23 juin 2021.

Selon le quotidien L’Union, les deux accidents qui ont eu lieu sur la Nationale 1 ont fait 3 morts, le lundi 21 juin en fin de journée, dans la commune de Ntoum. À Bikélé, deux enfants de 3 ans et de 6 ans identifiés comme étant respectivement, Benie Ngoma et Gloria Bivigou-Mihindou ont trouvé la mort après qu’un véhicule de marque Toyota a terminé sa course folle dans leur maison. Les deux jeunes victimes qui ont été transportées d’urgence à l’hôpital d’instruction des armées du PK9, ont rendu l’âme à quelques encablures de la structure hospitalière.

À Essassa, c’est une femme d’une soixantaine d’années répondant au prénom d’Hélène, qui a perdu la vie, alors qu’elle traversait la chaussée pour rejoindre son domicile. Selon une source sur place, « La dame revenait sans doute de l’église, lorsqu’en plein milieu de la chaussée, elle a violemment été percutée par un bus de type Coaster, qui roulait dans le sens PK 12-Ntoum. Après l’impact, le véhicule-tueur s’est aussitôt fondu dans la nature » a-t-il relaté au quotidien L’Union.

La dame est morte sur-le-champ. Par ailleurs, les forces de sécurité ont lancé des avis de recherches destinés à identifier le véhicule et son conducteur. Ces drames devraient interpeller les automobilistes à plus de prudence lorsqu’ils sont au volant afin que de telles scènes ne se reproduisent plus. Si certaines routes du réseau gabonais sont peu praticables, et ne sont pas étrangères aux accidents de la circulation, le manque de vigilance des conducteurs fait partie des principales causes des sinistres de la voie.