Gabon: 3 millions d’hectolitres de bières et de boissons gazeuses produits en fin décembre 2021

La levée des mesures restrictives prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie de covid-19 aura eu un effet positif sur la consommation de certains produits. C’est le cas des boissons gazeuses et alcoolisées dont la production a connu une augmentation de 10,6% pour se situer à 3 millions d’hectolitres.

Selon les données de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale, malgré une baisse observée au quatrième trimestre, la branche des boissons gazeuses et alcoolisées a enregistré une consolidation de ses performances en 2021. « Une situation s’explique par l’assouplissement des mesures gouvernementales, notamment la réouverture d’un certain nombre d’activités et l’autorisation des manifestations de plus de 30 personnes », indique la DGEPF.

De manière plus détaillée, la production totale des boissons gazeuses et alcoolisées a augmenté de 10,6% pour se situer à 3 millions d’hectolitres. Des résultats portés par les bières dont la production a augmenté de 11%, quant celle des boissons gazeuses a connu une hausse de 6,7% et les boissons diverses ou alcomix 81%. On note tout de même un ralentissement de 7% au 4T21 comparativement au trimestre précédent.

Sur le plan commercial, le chiffre d’affaires a progressé de 11% à 161 milliards de FCFA contre 145,9 milliards de FCFA l’année dernière, en lien avec la fermeté de la demande.