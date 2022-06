Gabon: 3 médailles pour Ekomy Ndong lors du championnat de France de Jiu Jitsu brésilien

Ecouter cet article Ecouter cet article

Inscrit pour le compte de la Team Delariva Nantes, Alain Pierre Ndong Mba Meyong alias « Lord Ekomy Ndong » a brillé lors du championnat de France de Jiu-jitsu brésilien déroulé du 18 et 19 juin dernier à Villebon-sur-Yvette en région parisienne. «M16» a remporté 2 médailles d’or en No Gi -91kg et No Gi toutes catégories ainsi qu’une médaille de bronze en Gi -88 kg.

Derrière sa casquette de défenseur de la culture Kamite et Ekang via le Mvett et l’africanité, Lord Ekomy Ndong ne reste pas moins un athlète accompli en arts martiaux et plus spécifiquement en Jiu Jitsu brésilien dans lequel il s’est focalisé. D’ailleurs, au dernier championnat de France de la discipline tenu du 18 au 19 juin dernier à Villebon-sur-Yvette en région parisienne, le leader vocal du cultissime Movaizhaleine s’est illustré de la plus belle des manières.

Annulée en 2019 pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19, la compétition a réuni plus de 2000 participants durant ce marathon de haut vol qui a tenu en haleine les observateurs de la discipline durant 48 heures dans le grand Dôme de Villebon-sur-Yvette. En lice avec l’écurie Team Delariva Nantes, Lord Ekomy Ndong a participé à 3 catégories pour autant de médailles arrachées avec les tripes mais également avec la manière.2



Bilan, 2 médailles d’or en No Gi -91kg et No Gi toutes catégories. Il y ajoute une médaille de bronze en Gi -88 kg. L’intéressé en a profité pour remercier son géniteur Pierre Ndong Meyong et sa regrettée maman Rose Bilogue Aubame. « Merci à Papa de m’avoir fait porter le kimono depuis tout bébé, ça veut dire ce que ça veut dire. Merci à Maman d’avoir cousu le Gabon dessus… ça veut dire ce que ça veut dire », a-t-il indiqué via sa page Facebook. Une énième prouesse pour un athlète gabonais après Urgence Mouega Mouega.

