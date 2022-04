Gabon: 3 jeunes influenceuses en prison pour «atteinte aux mœurs et placement»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’une des principales informations émanant de la maison d’arrêt pour femmes (MAF) de Libreville sise au quartier Gros-bouquet. En effet, des sources judiciaires révèlent que l’influenceuse Pierre Diamantée et deux de ses amies, sont placées sous mandat de dépôt depuis 14 jours pour « atteinte aux mœurs » et « proxénétisme en bande organisée » soit placements.

La nouvelle est tombée comme un couperet. Après les dénonciations houleuses d’activistes web sur un vaste réseau de placements, la toile n’a de cesse de s’indigner en appelant les autorités publiques à se montrer diligentes dans le traité de ce dossier d’une importance capitale pour la société gabonaise. Le moins que l’on puisse dire c’est que le parquet de la République près le tribunal de première instance de Libreville a prêté une oreille attentive à ces cris de détresse

En réaction, une enquête aurait été insidieusement ouverte pour démanteler ledit réseau qui semble être entretenu par des jeunes femmes suivies par une forte communauté dans les réseaux sociaux. Il s’agit des influenceuses sur Tik-Tok, Instagram et Facebook. Au bout de quelques investigations poussées, ce sont 3 jeunes femmes de nationalité gabonaise qui auraient été « interpellées en flagrant délit d’atteinte aux mœurs », souligne une source judiciaire. À cela s’ajouterait une participation active aux placements.



Connue sous le nom de « Pierre Diamantée », la jeune femme serait en charge des transactions de filles vers Douala au Cameroun. C’est grâce à une agent infiltrée que les mises en cause ont été prises à main dans le sac. La justice gabonaise n’a pas manqué de préciser qu’il ne s’agit que d’une poignée de personnes compte tenu de l’ensemble des noms qui figureraient sur leur liste des suspects. Notons que des noms de « plusieurs responsables de boîtes de nuit et snack bars entre Louis et Akanda sont mentionnés », a d’ores et déjà annoncé l’enquêteur principal. Vivement une suite.