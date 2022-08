Gabon: 3 gagnants lors du 5ème tirage au sort NSIA Épargne Plus 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancé le 15 mai 2019, le produit NSIA Épargne Plus a connu ce mardi 9 août 2022 son 5ème tirage au sort devant récompenser sa fidèle clientèle qui a souscrit à cette offre inédite. Ledit tirage effectué en présence d’un huissier de justice Me Donald Ndong Angounou et du chef de service Corporate, Tiburce Tsouka, représentant le Directeur Général de Nsia Vie Assurance Assane DIAW, a récompensé 3 assurés qui remportent respectivement 500.000 FCFA, 250.000 FCFA et 250 000 FCFA.

C’est en présence du chef de service corporate de NSIA Vie Assurances, Tiburce Tsouka, et d’un huissier de justice Me Donald Ndong Angounou assurant la transparence, que s’est déroulé, ce mardi 09 Août 2022, le premier tirage au sort pour le compte de l’année 2022. Avec des centaines de souscripteurs à l’offre, seuls 3 ont été tirés au sort. Ces derniers remportent des prix qui leur seront remis à l’occasion d’une cérémonie officielle qui se tiendra le jeudi 11 Août prochain au siège social de ladite entité sise au 3ème arrondissement de la commune de Libreville.

Les 3 heureux gagnants seront informés dans les prochaines heures afin d’être situés sur les dates de la remise effective de leurs lots décrochés au terme d’un jeu de chance. Il va sans dire que cette énième cagnotte met en exergue le caractère social de la société d’assurances qui ne manque pas de marquer son attachement à sa clientèle en récompensant leur fidélité. Le rendez-vous est donc pris. Pour rappel, 50% du montant sera remis aux gagnants et l’autre moitié sera reversé e dans le compte épargne.

Pour information, le produit « NSIA Epargne Plus » est une des innombrables offres du groupe NSIA axée sur l’assurance vie. Cette offre consiste simplement à créer un compte épargne à partir de 10.000 FCFA/mois. Une manière de sécuriser son argent mais aussi de financer ses projets à court, moyen et long terme. De plus, il est offert, la possibilité pour le souscripteur d’augmenter son capital acquis via un capital bonus dans le cadre d’un tirage au sort.