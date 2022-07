Gabon: 3 119 personnes prises en charge par le Samu social dans la Ngounié

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du dimanche 10 au lundi 11 juillet le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais était en mission médico-humanitaire dans plusieurs localités de la Ngounié, notamment à Fougamou, Eteke, Mimongo, Mandji, Lebamba, Ngouassa, Douagny et Sindara. Ainsi, ce sont 3 119 personnes qui ont bénéficié des soins médicaux gratuits.

3 119, c’est le nombre de compatriotes et d’expatriés pris en charge par le Samu social lors de leur récente caravane médico-humanitaire. Équipés de matériels de pointe, les 46 professionnels de santé mobilisés ont consulté et traité gratuitement des populations défavorisées dans les domaines de la gynécologie, la médecine générale, l’ophtalmologie, la pédiatrie, les soins bucco-dentaires, la cardiologie et bien d’autres.

A cela s’ajoutent, la distribution des médicaments de premiers secours, des interventions chirurgicales immédiates notamment les circoncisions, les kystectomie, et les extractions dentaires. Une action humanitaire de plus de ces hommes et femmes qui ont décidé de parcourir 2 300 km pour redonner le sourire aux populations de ces localités dont les structures sanitaires manquent très souvent de matériel adéquat.

Dans l’ensemble, ce sont 3 119 personnes qui ont été prises en charge médicalement en 30 heures. A Fougamou, Eteke, Mimongo, Mandji, Lebamba, Ngouassa, Douagny et Sindara avec respectivement 814, 509, 450,194, 667,112,et 373 personnes. Des statistiques qui démontrent l’impact important du Service d’aide médicale d’urgence sur les populations et qui constituent un outil social incontournable en matière de santé au Gabon.

Geneviève Dewuno

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'inscris