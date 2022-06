Gabon: 29,04 % de taux de réussite au 1er tour du BAC 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le samedi 25 juin dernier que les 22 793 candidats ayant concouru au baccalauréat session juillet 2022, ont été fixés sur leur sort. En effet, selon les données de la Direction générale des examens et concours (DGEC), 6 618 élèves ont été jugés dignes d’accéder au statut d’étudiant, soit un taux de réussite de 29,04% et ce, pour l’enseignement général. L’enseignement technique et professionnel enregistrent quant à eux un taux de 27,38 %.

Une faible prouesse comparée à l’année 2021 où on enregistrait 7 589 admis soit un taux de 33,17 %. Un quota qui peut s’expliquer par le climat peu favorable, rythmé par les grèves tous azimuts. Selon les chiffres officiels détaillés par la Direction générale des examens et concours, seuls 22 793 des 23 032 candidats attendus dans les salles de composition, ont répondu à l’appel.

Par ailleurs, on dénombre 5 134 ajournés soit un taux de 22,52% pour cette session sur tout le territoire. En ce qui concerne les admissibles on compte 11 041 soit un taux de 48,44%. Une nouvelle cuvée qui devrait malheureusement se heurter aux réalités de l’enseignement supérieur où la capacité d’accueil est assurément le premier obstacle à l’épanouissement de ces lauréats dans nos universités publiques transformées en capharnaüm.

