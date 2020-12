Gabon: 2800 étudiants et GEF bénéficient de 25 000 FCFA de la FSBO par Airtel Money pour Noël

À l’occasion de la célébration des fêtes de fin d’année en particulier, celles de la nativité, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille (FSBO) a tenu à apporter son soutien aux couches les plus défavorisées du pays. C’est en substance 2800 Gabonais économiquement faibles (GEF) et des étudiants qui ont bénéficié d’un montant de 25 000 FCFA par Airtel Money.

C’est une initiative qui intervient dans la droite ligne des actions de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille en faveur des personnes vulnérables. Conscient de ce que les personnes les plus défavorisées du pays ont durement été éprouvées cette année du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la FSBO, a souhaité pallier cette difficulté.



Ainsi, elles étaient 2800 personnes à recevoir individuellement un don de 25 000 FCFA via Airtel Money. Un geste de solidarité fort d’un montant total de 70 millions de FCFA qui a été transféré aux bénéficiaires, dans le but de « leur apporter un peu de joie et de lumière afin de leur permettre de passer des fêtes dignement », a indiqué une communication de la Fondation.