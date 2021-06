Gabon: 280 élèves du CES Ange Mba sensibilisés sur les métiers d’avenir par l’Appel des Mille et Une

C’est dans le cadre de sa caravane scolaire baptisée « jeune fille, prépare ton avenir », que le mouvement féministe l’Appel des Mille et Une, engagé dans la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes est allé sensibiliser les élèves du CES Ange Mba de Libreville. Une activité pendant laquelle lesdits élèves ont pu être édifiés sur différents corps de métier d’avenir.

Orienter les jeunes diplômés vers les métiers à fort potentiel d’emploi est l’une des missions que s’est donnée le Gabon afin de résoudre la problématique du chômage. Une approche qui sied particulièrement au mouvement L’Appel des Mille et Une qui s’est présenté en apôtre des filières pourvoyeuses d’emplois aux élèves du CES Anges Mba.

Ainsi, la présidente des Mille et Une, le Dr. Nicole Assélé a particulièrement effectué le déplacement pour sensibiliser les jeunes. Elle était accompagnée de Manuela Claire Bondo, première femme africaine et gabonaise à piloter des avions Falcon. Cette dernière a toujours été présentée comme un exemple de réussite et d’inspiration pour les jeunes filles, pour avoir intégré avec brio un secteur dominé par les hommes, l’aviation.

L’initiative a pu toucher près de 280 élèves, dont 7 classes de troisième (3ème). Une façon d’amener ces jeunes apprenants et futurs bacheliers à choisir minutieusement leur direction d’études et identifier un métier en adéquation avec le marché de l’emploi.