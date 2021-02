Gabon: 27ème pays le plus corrompu en Afrique en 2021

Comme chaque début d’année, Transparency international a publié pour le compte de l’année écoulée, l’indice de perception mondiale et par continent, de la corruption. Au nombre des pays notés par l’IPC, le Gabon occupe la 27ème continental et 129ème mondial avec une note de 30/100 points. Soit moins 6 points que l’an écoulé.

Dans son indice de perception de la Corruption (IPC), l’ONG Transparency International a révélé que notre pays stagne dans le domaine. Vu que « dégringoler » semble hyperbolique. En effet, en 2020, le Gabon a perdu 6 places dans ce prestigieux baromètre, établi sur la base d’une enquête auprès des dirigeants et des citoyens de tous bords dans 180 pays dans le monde.

À ce jour, le Gabon est 129 ème nation mondiale et 27ème sur 54 états pour ce qui est du continent africain. Ainsi donc ses 30 points sur 100 possibles symbolisent une progression à pas de tortue rapporte Transparency international et ce, en dépit des campagnes de lutte contre la corruption initiées par le ministre Francis Nkea Ndzigue qui n’a de cesse rappeler que l’heure n’est plus aux pratiques peu valorisantes.

Une mauvaise donnée qui nécessite une prise de conscience urgente de la part des dirigeants gabonais et partant africains. « Avec une moyenne de 32 et très peu d’amélioration par rapport aux années précédentes, l’Afrique subsaharienne est la région la moins bien classée sur l’IPC, ce qui souligne la nécessité d’une action urgente », a conclu Transparency International.

Pour information, l’IPC aboutit pour chaque pays à une note de 100, correspondant à l’absence totale de corruption perçue, à une note de 0, signifiant l’extrême dans la pratique de corruption. Or, si la moyenne des 54 pays du continent n’est que de 32 points/100, celle de l’Europe est de 66, celle des Amériques (nord et sud) est de 49 et celle de l’Asie Pacifique est de 45. Une année sombre encore !