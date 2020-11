Gabon: 25 policiers formés à l’accueil et à la courtoisie

C’est sous deux principales thématiques que plus de vingt agents des forces de l’ordre ont été formés au renforcement de leurs capacités dans diverses aptitudes pour la plupart comportementales. Ainsi 25 policiers, tous des chefs de service, ont reçu pendant 8 jours, des enseignements sur les notions d’accueil et de courtoisie.

Débuté le 22 octobre 2020 à l’état major des Polices d’Intervention de la Fopi, ce stage qui avait pour objectif le « renforcement des capacités des Chefs de Service Police Administrative, Sûreté Urbaine,Voie Publique et de Renseignement des Commissariats de police du Grand Libreville » s’est achevé le vendredi 30 octobre 2020 avec la remise des parchemins aux différents lauréats.

C’est en présence du conseiller en sécurité publique, le Colonel Achille Moussirou, représentant le Commandant en Chef des Forces de police nationale empêché que la cérémonie s’est déroulée. Ce sont 25 Chefs de service qui ont revisité pendant huit jours, les notions liées entre autres à « l’accueil et à la courtoisie, Gestion des Ressources humaines, Sécurité Publique, Enquêtes Judiciaires, Stupéfiants, Usage des Technologies de l’information et de la communication »,a-t-on pu lire.

Ces différentes formations ont pour objet d’améliorer la qualité du service public et de proximité au sein des Commissariats de police de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum. Un séminaire d’une semaine qui s’inscrit dans le « prolongement des efforts de modernisation et de restructuration des Unités de police de proximité du Commandement en chef des Forces de police nationale, sous l’impulsion des plus Hautes Autorités de l’État ». Cette fin de stage s’est déroulée en présence des commissaires de communes et d’arrondissements et conseiller du COCHEF en matière de coopération française.