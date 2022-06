Gabon: 25 agents de la CDC honorés de la médaille de bronze du travail

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 24 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Gabon a organisé une cérémonie de remise de médailles de travail à une vingtaine de ses agents. Occasion pour le secrétaire général de cette institution financière Jean Blaise Ipedissy qui représentait l’Administrateur directeur général, Patricia Danielle Manon, de récompenser les efforts consentis par les récipiendaires après 10 années de bons et loyaux services et de saluer leur engagement dans la bonne marche de cet établissement public.

C’est en présence du directeur du Travail et de la Réglementation, Luc Agondjo que s’est déroulée, dans un hôtel de la place qui prêtait de cadre à cette cérémonie de décoration des agents de la Caisse des dépôts et consignations. Une remise de médailles qui est venue couronner 10 ans de bons et loyaux services pour pas moins de 25 agents au sein de cette institution financière et récompenser leur engagement pour son fonctionnement efficient.

Dans son propos circonstanciel, le secrétaire général de la CDC Jean Blaise Ipedissy n’a pas manqué de magnifier l’engagement de ces agents durant la décennie qu’ils ont passé au sein de l’institution. « Avec la reconnaissance de ce jour, s’impose à chacun de vous un devoir, celui de s’en montrer digne en toute circonstance et en tout temps. Pour nous, chers récipiendaires, la médaille du travail est avant tout une responsabilité assumée pour la pérennité de nos emplois et la longévité de l’institution qui nous emploie », a-t-il indiqué.



Ce sont au total 25 récipiendaires qui ont été décorés de la médaille de bronze correspondant à 10 ans de bons et loyaux services au sein de la Caisse des dépôts et consignations. Une longévité saluée d’ailleurs par le directeur du Travail et de la Réglementation qui a tenu à souligner que la remise de cette médaille de bronze « vise à reconnaître le rôle capital du travailleur dans le développement du pays ».

