Gabon : 25 959 candidats en lice pour le Bac 2023

Après les épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du Certificat d’études primaires (CEP), ce sont près de 26 000 candidats officiels et libres au Baccalauréat général et technique session 2022-2023 qui seront en lice sur l’ensemble du territoire national dès ce mardi 13 juin 2023. Et ce, à travers 45 centres de composition aménagés pour la circonstance.

En effet, ce sont précisément 25 959 candidats dont 10 471 garçons et 15 488 filles qui seront examinés lors des épreuves écrites du Baccalauréat général et technologique de la session de juin 2023. Selon le programme édicté par la Direction générale des examens et concours (DGEC), ce sont les candidats de la série B qui vont ouvrir le bal avec l’épreuve de Science économie ce mardi 13 juin 2023.

Tout comme le Brevet d’études du premier cycle et Certificat d’études primaires, tout est mis en œuvre pour garantir le bon déroulement et la fiabilité des épreuves du Baccalauréat 2023. « Depuis quelques années, le phénomène de la fuite des sujets, ou du “carreau” a été considérablement jugulé. Sans entrer en détail, nous avons amélioré l’ensemble des processus, de l’élaboration au déroulement des épreuves en passant par la validation et la sécurisation des épreuves », rapporte une source proche de la DGEC.

10 nouveaux centres de composition pour le BAC 2023 !

Le gouvernement s’est attelé à travers la Direction générale des examens et concours (DGEC) à ouvrir une dizaine de nouveaux centres d’examens du Baccalauréat. Selon la ministre en charge de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, cette mesure obéit à une volonté de rapprochement des candidats de leurs centres d’examens et d’éviter « les tracas liés aux déplacements vers le chef-lieu de province ».

Au terme de la phase des épreuves écrite, les candidats passeront l’oral, selon leurs options. Il s’agira des épreuves d’anglais, d’espagnol, d’arabe ou d’allemand, dès le 19 juin prochain. Les résultats définitifs du Baccalauréat session 2023 sera effective le vendredi 30 juin prochain.