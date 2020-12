Gabon 24 redessine son offre d’information et lance son site d’actualité

C’est devant les hommes et femmes de média du pays que la direction de Gabon 24 a annoncé ce lundi 14 décembre 2020, au sein de la Société d’incubation numérique du Gabon, le lancement officiel de son premier site internet gabon24.ga. Un site d’actualité qui veut tenir compte des dernières tendances dans le traitement d’actualité sur le web et du développement du numérique au Gabon.

Première chaîne de télévision gabonaise en continu bilingue, Gabon 24 bénéficie aujourd’hui d’un site d’information en ligne pour mieux raconter l’actualité. Cette nouvelle présentation de contenus plus enrichis, plus détaillés et variés, vise à donner le meilleur de l’actualité locale et internationale aux fins de faire rayonner le Gabon et l’Afrique.

« En tant que service public, notre mission consiste à offrir de l’information de qualité en apportant des éléments de réponse aux questionnements de la société, mais aussi en agissant dans le développement des consciences. Grâce à gabon24.ga, cette mission prend désormais une nouvelle dimension », a indiqué Laure Bigourd, Directrice générale de Gabon 24.

Gabon 24 en ligne c’est en effet du visionnage en direct, du replay, une plateforme de contribution via sa rubrique « Regards sur l’actualité », une news letter, des espaces publicitaires pour les annonceurs. Chose faite, Gabon 24 devient la première chaîne de télévision publique gabonaise à disposer d’un site d’information en ligne. Celui-ci, il faut le dire, ne vise pas à changer la particularité de la chaîne, mais à augmenter son quota d’information, ciblant notamment un lectorat plus « jeune ».