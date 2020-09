Gabon: 24 nouveaux cas sur 4065 prélèvements et près de 8000 guérisons

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce jeudi 17 septembre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Un bilan qui fait état de 24 nouvelles contaminations en 48 heures et nombre de guéris qui approche les 8000 rémissions.

Selon le point du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon quant à la situation épidémiologique du pays, les chiffres des contaminations de ce jeudi 17 septembre font état de 24 nouveaux cas sur 4065 de prélèvements.

Ces données épidémiologiques sont enregistrées uniquement dans 3 provinces. Sur les 24 nouveaux cas, l’Estuaire enregistre 18 nouveaux cas positifs. Le Haut-Ogooué pour sa part enregistre seulement 6 cas sur 89 prélèvements. Et le Moyen-Ogooué n’enregistre pour sa part aucun cas positif.

Concernant la prise en charge, les chiffres du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon sont légèrement à la hausse alors que le nombre des guéris est en constante évolution.

Selon le Copil-coronavirus, seules 6 personnes sont hospitalisées, 1 patient est admis en réanimation. Le nombre de guéris enregistrés ces derniers jours est de 42. Un chiffre qui fait franchir au Gabon, la barre de 7827 guérisons depuis le début de la crise sanitaire dans notre pays.

Sur toute l’étendue du territoire, le Copil-Coronavirus enregistre 8 678 cas testés positifs dont 7827 personnes guéries et 53 décès. En net recul, la pandémie de la covid-19 n’est plus comme annoncée cette faucheuse tant redoutée par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Dès lors, si la vigilance et la responsabilité commune restent de mise, le maintien du couvre feu ne trouve plus une seule once de pertinence.