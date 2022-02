Gabon: 24/7 Assistance et la CNAMGS s’allient pour une meilleure prise en charge des évacuations sanitaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre des évacuations sanitaires (EVASAN) de ses assurés, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) a signé, ce lundi 21 février 2022, une convention de partenariat avec le prestataire 24/7 Assistance. Objectif de cette collaboration gagnant-gagnant, l’amélioration des conditions de transports médicalisés ou non des assurés lors d’évacuation sanitaire et la rationalisation des dépenses techniques de la CNAMGS.

Échange de parapheurs ce 21 février 2022 entre Séverin Anguilé, directeur général de la CNAMGS et Maurice Pebadi Engandzas, président directeur général de 24/7 Assistance (ex GBG International). En effet, plusieurs mois après d’âpres négociations, les deux entités scellent leur partenariat dans le cadre de l’offre appelée MEDEVAC. Au profit des assurés CNAMGS, cette convention de partenariat ouvre de nouvelles perspectives dans un aspect spécifique de l’évacuation sanitaire. Il s’agit de l’assistance dans le transport-rapatriement sanitaire proposée aux assurés CNAMGS adhérents au produit MEDEVAC.

Pour Maurice Pebadi Engandzas l’innovation de cette offre repose dans sa capacité à améliorer le plus possible l’offre de soins aux assurés. « Nous allons accompagner la CNAMGS et aider les pouvoirs publics dans l’amélioration de l’offre de santé au Gabon. La question de la CNAMGS est un élément essentiel. Les coûts relatifs à la prise en charge de ses assurés obèrent cette caisse. Et si on ne prête pas attention cette caisse peut être confrontée, à terme, à pas mal de difficultés d’ordre financière ».

MEDEVAC propose en effet, des services d’assistance transport médicalisé aux assurés et leurs accompagnants, et des services de rapatriement de la dépouille en cas de décès de l’assuré CNAMGS qui a bénéficié d’une évacuation sanitaire. Concrètement, MEDEVAC agit sur le ticket modérateur dans son volet transport payable, selon les textes en vigueur, par l’assuré CNAMGS évacué. Une offre « pertinente », qui selon Séverin Anguilé, directeur général de la CNAMGS « vient soulager les assurés ».

A noter que l’offre MEDEVAC est une prestation non obligatoire à adhésion libre et facultative des assurés CNAMGS bénéficiant de la garantie de base au titre du régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale. 24/7 Assistance est la société qui a succédé à GBC International. Installée à Johannesburg avec des filiales africaines, elle a acquis, depuis 2007, une expérience internationale dans l’assistance médicale et l’assistance à l’étudiant.