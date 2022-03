Gabon: 24/7 Assistance et la CNAMGS font le point de la mise en oeuvre des évacuations sanitaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

En marge du lancement du produit MEDEVAC auprès des Institutions, administrations publiques et entreprises, l’équipe dirigeante de 24/7 Assistance, société d’assistance médicale basée à Johannesburg en Afrique du Sud avec une filiale au Gabon, est allée présenter ses civilités au directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Objectif, faire un bilan d’étape de cette opération.

Le 21 février 2022, 24/7 Assistance et CNAMGS ont signé une convention de partenariat visant l’amélioration de la prise en charge des assurés lors d’évacuation sanitaire. Cette convention a été intitulée Assistance-transport-rapatriement et porte sur l’offre MEDEVAC de 24/7 Assistance, produit venant en complément de la garantie maladie universelle et obligatoire.

Plusieurs jours après avoir scellé leur partenariat, le président directeur général de 24/7 Assistance, Maurice Pebadi Engandzas, a tenu à rassurer Severin Anguilé, directeur général de la CNAMGS, de ce que l’offre proposée répond bien aux attentes des différentes couches de la population gabonaise. 24/7 Assistance reste convaincu que son produit va participer à créer un écosystème au profit des assurés de la CNAMGS en vue de l’optimisation de leur santé. Pour le patron de la CNAMGS, « MEDEVAC est une véritable plus-value qui va venir réglementer en amont la question de la prévention de ses assurés afin d’anticiper sur les affections chroniques et en aval la question de l’optimisation de la prise en charge lors de l’évacuation sanitaire ».

24/7 Assistance entend par ailleurs déployer un Programme d’éducation à la santé publique. Celui-ci ambitionne de promouvoir des outils nécessaires cadrant avec la santé alimentaire, environnementale, la gestion du stress, la santé de l’enfant et de la famille ainsi que la prévention auprès des Gabonais, dont des responsables et représentants d’entreprises et des institutions.