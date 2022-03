Gabon: 24/7 Assistance édifie les entreprises sur les évacuations sanitaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 08 mars 2022 les responsables du prestataire 24/7 Assistance, promoteurs du produits Medevac, ont entamé une série d’échanges avec les représentants des entreprises privées et des institutions de la République. La structure spécialisée dans l’évacuation sanitaire veut vendre son produit auprès des entreprises pour la sécurité de leurs employés à travers un programme d’éducation à la santé publique.

Après avoir signé une convention de partenariat avec la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) le 21 février dernier, le prestataire 24/7 Assistance veut étendre ses services aux entreprises et institutions du pays. C’est tout l’intérêt d’une série de rencontres qui a débuté ce mardi 8 mars 2022 au sein du complexe hôtelier Le Nomad, entre les responsables de la structure spécialisée dans l’évacuation sanitaire (EVASAN) et des responsables des entreprises.

« Les acteurs de l’assurance santé ont des outils, des moyens, un écosystème vous permettant d’optimiser votre santé. C’est ça le travail que nous allons effectuer avec vous, vous accompagner au quotidien pour que la gestion de votre santé soit la plus optimale possible. C’est ça qui va vous amener à être des citoyens et des salariés productifs », a indiqué Maurice Pebadi Engandzas, président directeur général de 24/7 Assistance.

Le prestataire d’assurance veut tisser des partenariats avec les entreprises pour la prise en charge des salariés en amont et en aval. « Il faut investir sur le capital humain. Et investir sur le capital humain c’est la santé », a expliqué Maurice Pebadi Engandzas. Ainsi, les conditions d’adhésion des entreprises à l’offre MEDEVAC pour le compte de leurs salariés, les avantages dont devront bénéficier les potentiels adhérents, la gestion de la santé au travail, entre autres, ont été longuement débattus pendant plus de deux heures d’échanges. Grâce à une expertise acquise dans le secteur en Afrique depuis 2006, à des conseils professionnels et à une approche innovatrice de la gestion des risques, 24/7 Assistance espère pouvoir conclure des partenariats gagnant-gagnant avec les entreprises.



Pour rappel, MEDEVAC propose des services d’assistance transport médicalisé aux assurés et leurs accompagnants, et des services de rapatriement de la dépouille en cas de décès de l’assuré CNAMGS qui a bénéficié d’une évacuation sanitaire. Concrètement, MEDEVAC agit sur le ticket modérateur dans son volet transport payable, selon les textes en vigueur, par l’assuré CNAMGS évacué. Une offre dite « pertinente », qui selon Séverin Anguilé, directeur général de la CNAMGS devrait « soulager les assurés ».