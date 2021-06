Gabon: 23 tonnes d’huile de palme livrées à Lambaréné

C’est par le biais d’un communiqué faisant suite à l’information sur la pénurie d’huile dans la ville de Lambaréné que le gouvernement a, par l’entremise du ministère du commerce procédé à la livraison de 23 tonnes d’huile. Destiné à soulager des populations très affectées par la carence de ce produit essentiel, cette livraison a été faite par l’entremise de 4 opérateurs de la région.

La situation qui avait été décriée par les opérateurs économiques et la population de la ville de Lambaréné a enfin trouvé son épilogue ce mardi 08 juin. Comme le révèle un communiqué du ministère du Commerce daté de ce mercredi, la livraison de 23 tonnes d’huile de cuisine par l’entremise de 4 opérateurs économiques de la ville a bel et bien débuté.

En effet, après un peu plus d’une semaine à osciller entre pénurie et inflation, les populations de cette petite ville située dans le centre du Gabon ont enfin pu renouer avec l’utilisation de cette denrée indispensable. Toute chose ayant ramené calme et sérénité au sein des ménages et dans les épiceries de la région.



Résultat d’une « concertation entre les équipes du ministère et les acteurs du marché » comme le révèle le communiqué, cette livraison tardive interroge néanmoins sur la stratégie des opérateurs de la région, qui semblent privilégier des zones à forte densité. A noter qu’un protocole a été mis en place « pour pallier tous les cas de rupture d’approvisionnement ».