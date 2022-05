Gabon: 23 prix distribués lors du Tournoi de golf BGFIBank 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 23 avril dernier, le golf Club de Libreville, situé au quartier Mindoubé, a servi de cadre au tournoi de golf organisé par BGFIBank Gabon SA. Une compétition qui aura tenu toutes ses promesses puisqu’à terme, 23 prix ont été décernés aux golfeurs inscrits.

C’est en présence du président directeur général du Groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima, de l’Administrateur directeur général de BGFIBank Gabon SA Loukoumanou Waidi, du directeur adjoint de l’établissement Pierrick Obiang Edou et du président du golf Club de Libreville Michel Valette que s’est déroulée cette cérémonie de clôture de l’une des compétitions les plus prestigieuses du paysage golfique national.

Réunissant une centaine de golfeurs amateurs, professionnels et même juniors, cette compétition était l’occasion pour l’établissement bancaire de raffermir les liens avec ses clients golfeurs à travers un événement convivial. Ainsi, outre la compétition en tant que tel sur le green, BGFIBank Gabon SA a procédé en fin de journée à la remise des prix aux différents gagnants et à une tombola suivie d’un cocktail dinatoire.

Disputés sur une journée sur le parcours du Golf Club de Libreville, 23 prix ont été décernés aux golfeurs inscrits à cette compétition notamment Champion Amateur –1er Prix net; Champion Junior – 1er Prix net; Série Juniors; Champion Ecole Fédérale – 1er prix; 1er série – 1er Prix net; 2ème série – 1er Prix net; 3ème série – 1er Prix net; Championne BGFIBank Gabon; Concours du plus long drive hommes et enfin Concours de précision mixte – 1er Prix. « Cette compétition de golf marque la volonté de BGFIBank d’être encore plus proche de ses clients en passant du temps avec eux en dehors de la Banque et dans un cadre détendu. », a indiqué l’Administrateur directeur général de BGFIBank Gabon SA.