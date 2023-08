Gabon : 22 milliards FCFA payés par l’État aux agences immobilières privées en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors en campagne pour un second septennat en 2016, Ali Bongo Ondimba annonçait la construction de 110 000 m² d’espace bureautique. Pourtant, 7 ans après, les ministères continuent de louer auprès des agences immobilières. Selon le gouvernement, la charge locative était de 22 milliards FCFA en 2021.

Alors en course pour un deuxième septennat, Ali Bongo Ondimba donnait un coup dans la fourmilière en solutionnant la dépendance de l’administration gabonaise aux baux d’habitation. Estimant illogique cette situation, celui qui déclinait son engagement pour un Gabon émergent faisait la promesse de construire un aspect bureautique à l’ex Cité de la démocratie.

110 000 m² d’espace bureautique pour alléger les charges de l’Etat

À la lecture de cette promesse 13 réalisations sur les 105 faites, Ali Bongo Ondimba ambitionnait de « regrouper les administrations centrales et améliorer les conditions de travail des agents publics ». Ce complexe administratif de l’État n’a jamais vu le jour. Selon Harold Leckat et Mays Mouissi, le promoteur immobilier chargé de sa faisabilité n’a jamais été sélectionné.

Pourtant, en se dotant de ce complexe administratif, l’État Gabonais aurait pu réaliser des marges budgétaires conséquentes. Les orientations stratégiques ne se limitant désormais qu’à la dotation du matériel de pointe pour atteindre la dématérialisation de l’administration. Mais aussi, assurer l’approvisionnement en continu de l’eau et l’électricité.

Des milliards de FCFA jetés par la fenêtre ?

C’est du moins la lecture faite par l’économiste Mays Mouissi et le journaliste Harold Leckat dans le rapport intitulé « 105 promesses, 13 réalisations : Le bilan du second septennat d’Ali Bongo Ondimba (2016 – 2023) ». Ils y soulignent que « l’absence de réalisation de cette promesse d’Ali Bongo Ondimba a eu un impact important sur les finances publiques au cours de son second mandat ».

D’ailleurs, Sosthène Ossoungou Ndibangoye, alors ministre du Budget, avait admis un dépassement budgétaire de 600% sur le prévisionnel. « Rien qu’en 2021, pour abriter ses services administratifs, l’État gabonais aurait versé 22 milliards XAF de loyers à des propriétaires immobiliers privés ». Rappelons que le montant alloué à cette charge était de 4 milliards FCFA.