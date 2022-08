Gabon: 22 femmes recouvrent la fécondité grâce au Samu Social

Ecouter cet article Ecouter cet article

Fidèle à son engagement social envers les populations défavorisées, le Samu social gabonais est toujours à pied d’œuvre pour offrir des soins médicaux et des prises en charge médicales gratuitement. Preuve de cette implication constante auprès des Gabonais, dans un entretien accordé au quotidien L’Union du 12 août 2022, le Dr. Wenceslas Yaba a indiqué que 22 femmes ont pu retrouver la fertilité grâce au programme de la stérilité à la fécondité.

C’est dans le cadre de la lutte contre l’infertilité au Gabon que le Coordinateur général du Samu social gabonais le Dr. Wenceslas Yaba et son équipe médicale se sont mobilisés pour soigner et ce de manière gratuite 22 femmes qui étaient dans l’incapacité d’enfanter. Un véritable geste humanitaire qui démontre l’engagement et la passion qui animent les Samu Socialisés à faire du bien aux personnes démunies.

Ainsi, grâce au projet de la stérilité à la fécondité, plusieurs femmes ont pu bénéficier de soins gratuits, notamment, pour l’examen de l’hystérosalpingographie qui consiste à déboucher les trompes afin de permettre la conception, des échographies, voire des consultations en gynécologie. Nul doute que le Samu social tient à cœur le fait de soulager considérablement les patients et leur redonner le sourire.



Une énième action du Dr. Wenceslas Yaba qui vient sans aucun doute en appui à la politique d’accès aux soins du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et qui devrait se pérenniser dans les années à venir. Pour rappel, créé en 2017 le Samusocial Gabonais intervient auprès de divers publics vulnérables notamment les personnes âgées, les femmes seules, avec ou sans enfant, enfants isolés, les personnes en situation de détresse physique ou psychologique ou encore les femmes victimes de violences.