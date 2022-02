Gabon: 22 éléments du GISGN formés à la lutte contre le terrorisme

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face à la menace terroriste qui semble de plus en plus persistante et plus particulièrement dans certaines régions d’Afrique, le Gabon a décidé de prendre le taureau par les cornes. C’est dans cette optique que 22 éléments du Groupement de sécurité et d’intervention de la gendarmerie nationale (GISGN) ont été formés aux nouvelles techniques de lutte contre le terrorisme.

En effet, durant quatre semaines, 22 éléments 22 éléments du Groupement de sécurité et d’intervention de la gendarmerie nationale (GISGN) dont deux officiers ont été formés aux nouvelles techniques de lutte contre le terrorisme. Une formation dispensée par les Éléments français au Gabon (EFG) dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les forces de sécurité et défense des deux pays avec pour objectif d’acquérir des réflexes en matière de lutte contre le terrorisme.

La formation s’est clôturée par un exercice de synthèse présenté à l’assistance. Lors de ce dernier entraînement, le GSIGN a procédé à une prise d’assaut d’un bus civil retenu par des terroristes. Une démonstration faite devant des officiels, notamment commandant en chef de la Gendarmerie nationale, le Général de brigade Yves Barassouaga, du commissaire attaché de la sécurité intérieure, représentant les éléments français du Gabon et des instructeurs du 6ème bataillon d’infanterie de marine(BIMa).

Au terme de l’exercice, une cérémonie de remise d’attestations a été présidée par le Général Yves Barassouaga, commandant en chef de la Gendarmerie nationale gabonaise en présence des représentants des EFG, qui, ont souligné la rigueur et l’excellence des gendarmes gabonais. Cet énième stage d’apprentissage témoigne ainsi de la bonne synergie entre les éléments français au Gabon et leurs frères d’armes gabonais.