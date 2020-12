Gabon: 20,6 milliards de FCFA sollicités pour atteindre l’autosuffisance alimentaire en 2021

Faire de l’autosuffisance alimentaire une réalité au Gabon, c’est l’ambition affichée par le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de l’Alimentation Biendi Maganga Moussavou lors de son audition le mardi 15 décembre dernier devant les vénérables sénateurs. En effet, pour matérialiser cette ambition et réduire de 50% les importations de produits alimentaires d’ici à 2022, ce département table sur un budget prévisionnel de plus de 20 milliards de francs CFA en 2021 pour mener à bien ses actions.

Devant les sénateurs, membres de la commission des Finances, le membre du gouvernement a tenu à rappeler que lors de la 31e Conférence régionale de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a annoncé que, conformément au Programme stratégique Gabon émergent (PSGE), le pays œuvre depuis quelque temps à réduire de 50% les importations à l’horizon 2022.

C’est donc pour permettre de mettre en œuvre cette politique qu’il a soumis à l’examen des vénérables sénateurs le budget prévisionnel du département dont il a la charge. Ainsi, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de l’Alimentation espère obtenir en 20201 une enveloppe globale de 20,694 milliards de FCFA, conformément au Projet de loi de finances initial adopté en Conseil des ministres le 13 octobre dernier.

Une enveloppe qui devrait servir à la réduction des importations des denrées alimentaires par la mise en œuvre des zones agricoles à travers le pays et les activités des centres de pêche mais aussi au développement d’une industrie agroalimentaire au niveau national.